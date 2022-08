Obtention d’un visa français : quand les Sénégalais s’empêtrent dans de multiples tracas avec des frais non remboursables Pour une meilleure coopération, la France gagnerait à mieux communiquer et offrir plus de transparence pour l’obtention d’un visa pas Schengen mais français. Pour des milliers de Sénégalais qui s’empêtrent dans de multiples tracas avec des frais non remboursables, cette galère avec à l’arrivée un refus de visa, ne doit pas être vécue. Des complaintes parviennent souvent au Groupe Leral.

Hommes d’affaires, étudiants, visiteurs-non migrants, citoyens lambdas, chez de milliers de Sénégalais à la quête d’un visa français, la plainte revient au quotidien , même si la presse en a assez parlé et l’a souvent décriée.



Les Sénégalais sont toujours confrontés à l’habituelle complexité des procédures d’obtention du visa, mais souvent, après avoir couru longtemps derrière ce sésame, à l’arrivée ils sont face à un refus injustifié de leur requête.



Certes, en fin 2021, la France avait considérablement durci les conditions d’octroi de visas à des pays comme l’Algérie, le Maroc et la Tunisie, avec leur taux de visas Schengen délivrés, divisé par deux. Selon l’annonce officielle de l’Hexagone, ce mouvement s’inscrit dans une stratégie de persuasion visant à accélérer le processus de rapatriement vers leur pays d’origine des ressortissants maghrébins en situation irrégulière.



Mais pour des pays comme le Sénégal, aucune annonce officielle durcissant les règles n’a été faite. Pourtant majoritairement, les fils du pays qui affichent un dossier complet, après une multitude de documents et justificatifs demandés (compte bancaire correct, travail stable, hébergement …, sans oublier les frais de visas qui peuvent aller jusqu’à 350 mille francs par voie légale, mais non remboursables en cas de refus, retournent bredouille.



Le consulat de France, depuis quelques années, essaie d’externaliser les procédures de demandes dans le but de réduire les délais d'attente, les dossiers sont aujourd'hui traités par un opérateur privé, la société VFS global, mais certains Sénégalais considèrent que les conditions d'obtention du document sont toujours trop compliquées et la volonté consulaire tarde à se concrétiser. Ce qui favorise le business mal sain de certains qui peuvent réclamer jusqu’à plus de 2 millions FCA à des voyageurs.



Comme Leral l’avait annoncé dans le cas des étudiants de l’IAM bloqués à Toulouse, un agent consulaire, ou à l’arrivée, les contrôleurs, peuvent appeler l’hôtel du candidat au visa pour confirmer le paiement de la réservation.



En tout cas, aujourd’hui, des lots de complaintes nous parviennent sur l’obtention des visas pour la France. Et pour éclairage, les autorités consulaires gagneraient à communiquer davantage, voire annuellement donner des chiffres sur le nombre de visas accordés et expliquer aux candidats quel est le sort réservé à l’argent non remboursé des frais de visa.



