Ocde : Le taux de chômage a baissé de 0,6% en août 2020

Rédigé par leral.net le Lundi 12 Octobre 2020

Selon un communiqué de presse, 48.4 millions de personnes étaient au chômage dans la zone Ocde, 13.5 millions de plus qu’en février. Les baisses récentes du taux de chômage de l’Ocde doivent être interprétées avec prudence, étant donné qu’elles reflètent en grande partie le retour au travail de personnes en mise à pied temporaire aux États-Unis et au Canada, où elles sont comptées comme étant au chômage.



La même source signale que dans la zone euro, où les personnes en mise à pied temporaire ne sont pas incluses dans les statistiques du chômage, le taux de chômage continuait d’augmenter (à 8.1%en août, contre 8.0% en juillet), avec des hausses de 0.3 point de pourcentage ou plus en France (à 7.5%),en Lituanie(à 9.6%) et en Espagne(à 16.2%).



Au Canada et aux États-Unis, les taux de chômage phares ont continué de baisser avec le retour au travail de personnes en mise à pied temporaire. En août, le taux de chômage a baissé de 0.7 point de pourcentage, à 10.2%, au Canada et de 1.8 points de pourcentage, à 8.4%, aux États-Unis.



En septembre, le taux de chômage a continué de baisser au Canada (à 9.0%) et aux États-Unis (à 7.9%). Cependant, en excluant les mises à pied temporaires des statistiques du chômage, une tendance à la hausse du chômage depuis le début de la pandémie, similaire à celle enregistrée dans la plupart des autres pays est observée. Sur cette base, les taux de chômage étaient plus élevés de 3.9 et 1.6 points de pourcentage 2 au Canada et aux États-Unis en août, par rapport à février. En août, au Japon, le taux de chômage augmentait à 3.0%, contre 2.9% en juillet, mais il diminuait de 0.2 point de pourcentage au Mexique (à 5.0%) et de 0.7 point de pourcentage ou plus en Australie (à 6.8%), en Colombie (à 17.5%) et en Corée (à 3.2%).

Adou FAYE







