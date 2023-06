Octroi d’une indemnité de 25 000 FCfa du Président Macky Sall : Une motivation mensuelle accordée aux Bajenu Gox

Pour rappel, les Bajenu Gox sont des relais communautaires qui travaillent à la promotion de la santé de la mère et de l’enfant.



En cette dure période d’incertitudes et de flambée des prix, Macky Sall a aussi informé d’un soutien financier aux associations de Bajenu Gox. Chaque association percevra pour cette année, une subvention d’un million de francs Cfa. Et selon les chiffres récents, 79 associations de Bajenu Gox sont recensées sur l’ensemble du territoire.



Les Bajenu Gox se sont réunies aujourd’hui au Grand Théâtre. Une rencontre nationale qui est présidée par Macky Sall, visant à permettre d’évaluer, entre autres, l’état d’avancement de leur programme .