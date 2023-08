Octroi de fonds communs : Macky Sall gâte les magistrats

Ce qu’ils savent donc être cachottiers, nos magistrats ! A moins qu’ils ne fassent leur le précepte de notre ancien ami, l’ex-milliardaire Cheikh Ousmane Pouye Tadjidounen qui avait tenu dans nos colonnes, cette phrase restée célèbre selon laquelle « Xalis bougoul coow » !



Autrement dit, l’argent n’aime pas le bruit. Toujours est-il que, en plus de leurs salaires qui faisaient partie des plus élevés de la Fonction publique depuis que l’ancien président de la République Me Abdoulaye Wade les avait plus que doublés, ils viennent de bénéficier d’un cadeau venant du successeur de Me Wade, à savoir le Président Macky Sall.



Lequel leur a octroyé des fonds communs qui s’élèvent désormais à 1.780.000 francs par trimestre et par tête de pipe. Soit un peu moins de 600.000 francs par mois ! Le premier paiement a été effectué, il y a trois mois et le deuxième va tomber dans leurs comptes bancaires, la semaine prochaine. Mais chut, n’allez pas le dire à leurs épouses/époux ou à leurs créanciers !



En tout cas, on s’étonne de cette pudeur de violette de nos magistrats à propos de ces fonds communs… On s’étonne que notre ami Ousmane Chimère Diouf, président de l’UMS (Union des Magistrats du Sénégal), nous ait caché cette bonne nouvelle. Way way Chimère, jox ñu sunu wall…















