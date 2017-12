Officiel- Puma rhabille les «Lions» pour 1,6 millard FCFA sur 5 ans

La firme allemande savait à quoi s'attendre en revenant à la charge. Après avoir lâché les "Lions" au terme du contrat de quatre ans renouvelé une première fois en 2010, Puma a sorti la grosse artillerie pour convaincre l'instance dirigeante du football sénégalais.



La marque allemande a mis sur la table une enveloppe d'1,6 milliard FCfa sur une durée de cinq ans, en plus de promettre d'équiper les autres catégories. Ceci fait, les offres de Nike, Adidas et autres étaient reléguées au second plan.



Il faut dire que Puma n'avait plus le choix. La Côte d'Ivoire, le Ghana et le Cameroun privés de Mondial, il ne leur restait que la Suisse et l'Uruguay.



Pour la petite histoire, au Mondial 2002, les "Lions" étaient en mode Coq sportif. L'équipementier français avait plié bagages en 2004, avant de céder la place à Puma. Depuis, il y a eu une seule parenthèse : Romai. Un mauvais souvenir.



La rencontre des membres du Comité exécutif de la Fsf n'est pas encore terminée. Dans quelques minutes, il sera question de s'affairer aux derniers réglages concernant la prolongation du contrat du sélectionneur Aliou Cissé jusqu'en 202. (Ce qui serait effectif au moment où nous publions cet article).









Leral.net avec lejournaldedakar.com