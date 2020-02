Ofnac : les rapports 2017 et 2018 remis au chef de l’Etat Madame Seynabou Ndiaye Diakhaté, la présidente de L’office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac) a été reçue, hier vendredi, par le chef de l’Etat, Macky Sall à qui elle a remis les rapports d’activités 2017 et 2018 au président de la République. 23 enquêtes, dont 5 dossiers remis au procureur de la République, figurent dans ces rapports.

