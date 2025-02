Oh Garage : Une journée dédiée à l’avenir de la mécanique automobile au Sénégal

Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Oh Garage : Une journée dédiée à l’avenir de la mécanique automobile au Sénégal Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Février 2025 à 15:38 | | 0 commentaire(s)|

Dakar, 28 février 2025 – Le secteur de la mécanique automobile au Sénégal est en pleine transformation. Pour accompagner cette évolution, Oh Garage, référence incontournable de l’entretien et de la réparation automobile dans le pays, organise une Journée Portes Ouvertes. Cet événement, placé sous le signe de l’éducation et de la professionnalisation, vise à sensibiliser les élèves des écoles techniques, les professionnels du secteur et le grand public, aux opportunités qu’offre une filière en mutation.



Changer les perceptions et valoriser le métier



Longtemps perçue comme une activité informelle, la mécanique automobile représente pourtant un secteur clé de l’économie sénégalaise, avec plus de 300 000 emplois générés. L’objectif de cette journée est de montrer que ce métier peut s’aligner sur les standards internationaux et offrir des perspectives de carrière attractives aux jeunes.



Ainsi, plusieurs acteurs majeurs du secteur, y compris les écoles techniques et les organisations patronales, sont conviés à cette rencontre. Trois grands axes seront mis en avant :

✅ Les évolutions technologiques et les nouvelles compétences requises dans la maintenance automobile moderne.

✅ Les opportunités de formation et d’insertion professionnelle pour les jeunes souhaitant intégrer la filière.

✅ Les perspectives de développement du secteur, avec un focus sur la structuration de l’industrie automobile au Sénégal.



Le programme « Auto Entrepreneur » : une opportunité pour les jeunes



Un moment clé de cette journée sera la présentation du programme « Auto Entrepreneur », une initiative novatrice visant à soutenir les jeunes mécaniciens, dans la création de leur propre garage. Grâce à un accompagnement technique et financier, ce projet leur permettra de monter des centres de maintenance clé en main, répondant aux exigences de qualité internationales.



Une approche moderne pour structurer l’industrie automobile



Depuis sa création, Oh Garage a pris en charge plus de 22 000 véhicules, prouvant qu’une alternative sérieuse aux concessionnaires est possible. À travers cette Journée Portes Ouvertes, l’entreprise réaffirme son engagement à :

🚗 Moderniser le secteur de la réparation automobile au Sénégal.

🔧 Encourager les jeunes à se professionnaliser et à intégrer un marché structuré.

⚙ Améliorer les standards de qualité pour offrir des services fiables aux automobilistes.



À propos de Oh Garage



Oh Garage est le premier réseau indépendant de garages spécialisés dans l’entretien et la réparation automobile multimarque au Sénégal. Son expertise et son modèle intégré lui permettent de jouer un rôle clé dans la structuration du secteur automobile en Afrique.





