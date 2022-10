Omar Bounkhatab Sylla, ex-Dg de DDD: "Nous avons donné le meilleur de nous-même. Je remercie le President Macky Sall qui..."

A peine le communiqué du Conseil des ministres officialisant son départ de la tête de Dakar Dem Dikk, tombé, Omar Bounkhatab Sylla s’est fendu d'un texto pour remercier le président de la République. « Alhamdoulilah, je remercie son Excellence Monsieur le Président de la République qui (m’avez) (excusez du peu c’est peut-être l’émotion) nommé à la tête de l’entreprise de transport Dakar Dem Dikk. Pendant ces années (18 mois exactement), nous avons donné le meilleur de nous-même. Grande fut la joie au moment de la nomination, intacts restent notre honneur et notre dignité en ce moment. « Les hommes passent, les institutions demeurent ».



Un grand merci aux parents, amis, collaborateurs et connaissances. Vivement que notre Sénégal se développe dans la joie et la paix » écrit l’ancien Directeur général de Dakar Dem Dikk.



Le président du « Mouvement Valeurs » de Louga qui avait pris une disponibilité pour s’éloigner de la magistrature, avait vu sa gestion décriée par les travailleurs de DDD. Ces derniers avaient même déclenché un mouvement d’humeur le 5 septembre dernier, pour demander le départ de Omar Bounkhatab Sylla. Ils ont finalement obtenu gain de cause. Ce dernier est remplacé par Ousmane Sylla, un ingénieur industriel. Le nouveau Dg de DDD, originaire de Kédougou, dont il est par ailleurs le maire, est aussi député à l’Assemblée nationale. Un poste qu’il devrait surement quitter pour rejoindre la Direction de DDD, renseigne "Le Témoin".