Omar Diallo, Dg des douanes « nous avons recouvré plus de 400 milliards FCfa et, il reste 300 autres milliards de FCfa à trouver d’ici à la fin de l’année » La douane est en train de mener un travail de fourmi, malgré les difficiles conditions, pour gonfler les caisses de l’Etat. Selon le Directeur général des douanes Omar Diallo, plus 400 milliards ont été recouvrés et il reste 300 autres milliards à glaner d’ici à la fin de la l’année.

Lors de l’assemblée générale de l’Amicale des inspecteurs et officiers des douanes ce week-end, à Saly, le Directeur général des douanes Omar Diallo a déploré les mauvaises conditions de travail de ses agents dans certaines parties du pays. Ce qui n’a pas empêché, révèle-t-il, l’administration douanière de recouvrer plus de 400 milliards de FCfaet de s’atteler à récupérer, d’ici à la fin de l’année, 300 autres milliards de FCfa.



Mais, le Dg de la douane a déploré ce qu’il a vu lors de sa tournée dans la région de Sedhiou. « Je n’ai pas vu une évolution notable des conditions de travail et de vie des agents qui y séjournent, au nom de l’administration douanière, au nom de leur pays, pour défendre l’économie du Sénégal », se désole-t-il.



Ayant fait le même constat à Medina Yoro Foula (Kolda), le Dg de la douane déclare : « je m’engage avec l’Amicale des inspecteurs et officiers des douanes, à restaurer cette image de la douane. Il faut que ces agents qui sont issus de la même formation, qu’ils soient à Dakar ou ailleurs, puissent exercer en toute dignité ».



Omar Diallo entend combattre la discrimination et promet avec l’appui de la tutelle, un plan Marshall de modernisation et d’équipement de ces unités, pour les mettre dans des conditions de travail dignes de leur rang.



