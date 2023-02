Onas : Mamour Diallo annonce le recrutement de 300 jeunes volontaires de l’assainissement

Trois cents jeunes volontaires de l’assainissement seront recrutés pour sécuriser le réseau d’évacuation des eaux usées confronté à de multiples agressions, a annoncé, vendredi, le Directeur général de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS), Mamour Diallo.



‘’ L’ONAS s’est engagé dans une perspective de recrutement de jeunes dans le cadre d’un projet de recrutement de volontaires de l’assainissement ’’, a dit M. Diallo.



Il s’entretenait avec des journalistes à l’issue d’une visite effectuée sur des sites inondables de Maristes (Hann Bel-air) et à la cité Mbackyou Faye (Ouakam), où l’ONAS a initié des chantiers d’assainissement.



‘’ Ces volontaires , a-t-il expliqué, auront pour missions d’aider l’ONAS dans ses travaux de curage, de nettoyage des canalisations mais surtout, dans la sécurisation du réseau d’assainissement. ’’



Selon lui, le réseau fait souvent l’objet de multiples agressions au lendemain de fêtes religieuses ou de certains autres grands événements.



‘’ Donc, nous allons recruter des jeunes en relation avec le ministère de la Jeunesse, de l’Entrepreneuriat et de l’Emploi, pour sécuriser notre réseau d’assainissement ’’, a-t-il dit.



Les discussions à ce sujet entre l’ONAS et ce ministère sont en cours, a indiqué M. Diallo, précisant que ‘’ ce projet entre carrément dans le cadre de la politique de recrutement de jeunes initiée par l’Etat ’’.













Aps