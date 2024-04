Onas/ Procédés peu cathodiques pour déstabiliser l’entreprise: Le cadre unitaire des syndicats met en garde les politiques tapis dans l’ombre

Le cadre unitaire des syndicats de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal a constaté que, depuis vendredi dernier, quelques représentants de syndicat s’épanchent dans la presse pour rapporter des informations infondées sur le recrutement massif opéré par le Directeur Général, Mamadou Mamour Diallo. Elle tient à préciser que de telles informations erronées sont véhiculées par quelques représentants syndicaux, dont le dessein inavoué, c’est de faire les yeux doux aux nouvelles autorités. Ledit cadre affirme qu’il n’a jamais été question de recrutement massif. Mieux, relève-t-elle, les derniers recrutements (un électromécanicien et un électricien) étaient une demande formulée par la Direction de l’Exploitation et de la Maintenance (DEM).



Ainsi, le cadre unitaire des syndicats évoque également, le cas des prestataires qui a toujours été au cœur des préoccupations du Directeur Général. Il a tenu un langage de vérité en disant que le recrutement se fera de manière progressive, sur la base des postes libérés et sur la base des compétences. A la vérité au regard du nombre de prestataires au fil des années et sous les différentes Directions Générales, avant l’arrivée de Mamadou Mamour Diallo, il est impossible de les résorber en un trait. Actuellement, précise-t-on, les Prestataires et les Permanents perçoivent les salaires en temps. Des primes sont étendues aux Prestataires. Aujourd’hui, ces derniers ont droit aux paniers Ramadan ( Sukorou Kor).



Au juste, recadre-t-on, le retard de distribution du panier ramadan qui sera effectif dans les prochains jours est lié à la non validation du budget qui est intervenu que le 2 avril. Cette validation tardive du budget s’explique par les informations complémentaires, demandées par le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, suite à la hausse du budget consécutive à la signature de l’Accord d’établissement.



Ailleurs, il a été rappelé que la visite médicale annuelle est en cours. Elle a démarré depuis le 16 avril à la station d’épuration de Cambérène et va se poursuivre le 18 et 19 avril à la Direction Générale. Le retard, dit-on, est aussi dû à la non disponibilité du budget. D’après l’intersyndicale, désormais avec cet Accord signé sous la Direction de Mamadou Mamour Diallo après plusieurs décennies de lutte syndicale, les agents auront une prime de l’assainissement de 50.000 FCfa, la systématisation du 13ème mois, l’appui social en cas de décès d’un parent passe de 250.000 FCfa à 500.000 FCfa.



L’humain au cœur de la démarche managériale



Par ailleurs, l’intersyndicale indique que depuis sa prise de fonction, le Directeur Général a posé des actes de portée sociale qui ont amélioré les conditions de vie des travailleurs. Les travailleurs sont unanimes à saluer le fait que le Directeur Général de l’ONAS ait procédé à l’effacement des prêts internes. Les effets induits de cet apurement sur la vie de certains de ménages est inestimable au plan financier et psychologique.



Et, dans sa Nouvelle Politique Sociale, l’enveloppe globale des prêts annuels qui était de 50 millions de Francs CFA est portée à 100 millions de francs CFA en 2024.



Evolution et révolution de la prise en charge médicale



La bouffée d’oxygène de l’effacement des prêts est couplée à un acte tout aussi salvateur avec la prise en charge médicale. La raison est simple, la bonne santé des travailleurs et de leur famille est un déterminant de la performance de l’entreprise. L’amélioration de la qualité des soins, de la prise en charge ne peuvent être assurées que par l’Assurance Maladie Privée qui remplace l’Institution Prévoyance Maladie (IPM). La Direction Générale a mis en place un budget de 200.000.000 de Francs CFA avec comme visée de permettre aux agents d’accéder aux meilleurs soins au niveau des plateaux médicaux les plus modernes de la place. Jusqu’ici, la subvention annuelle allouée à l’IPM était de 25.000.000 de Francs CFA.



Indemnité du 13ème mois, Prime d’assainissement…, une première



La santé des travailleurs n’est pas dissociable de l’amélioration de leurs conditions de vie. Le Directeur Général de l’ONAS en a pris la généreuse initiative et sans que cela ne soit une doléance des syndicalistes, la décision d’instituer des nouvelles primes.



Au chapitre de ces primes, toutes catégories confondues. Et, il y a l’Indemnité du 13ème mois qui sera accordée à tout le personnel. Les prestataires seront couverts par cette Nouvelle Politique Sociale avec une la Prime Hivernage.



Les indicateurs de la Performance



Les zones épargnées d’inondations, le Plan Orsec non déclenché. En plus de la politique sociale, le Directeur Général a engagé des travaux d’urgence à la Zone de Captage. Lesquels travaux ont fait passer la capacité de de 170.000 m3 à 250.000 m3, alors que la capacité de refoulement est portée à 11.000 m3/heure contre 6000 m3 heure antérieurement. Ces travaux ont prévenu les inondations dans les quartiers de Cité Bastos, Zone de Captage, Bourguiba, Castors, Liberté 6, Grand Yoff…



Ces travaux sont exécutés dans le cadre d’un projet de 24 milliards de F CFA qui englobe les travaux de construction des ouvrages d’assainissement d’eaux pluviales et d’eaux usées de la Cité de Belle Vue qui a été également épargnée par les inondations en 2023. En plus de ces points dits noirs auparavant, les Unités 7, 15 des Parcelles Assainies ainsi que la Cité Diounkhoup de Guédiawaye ont été épargnées des inondations en 2023. A l’intérieur du pays, à Saint-Louis, à Tivaouane, Kaolack, Fatick, Louga et dans une moindre mesure à Touba, des actions mises en œuvre par anticipation ont permis de prévenir des inondations dans ces zones longtemps éprouvées par les Inondations.



Relance des projets phrases, réception des ouvrages stratégiques de la station de Cambérène



L’actuel Directeur Général, reconnaît-on, a imprimé sa marque dans la conduite des projets structurants. C’est sous sa Direction que la construction des ouvrages du Projet de Dépollution de la Baie de Hann a démarré. A Mbao, la construction de station de traitement d’une capacité de 25.000 m3 par jour est en cours. Tandis qu'à Cambérène, la station de traitement d’une capacité de 92.000 m3/jour est dans la phase d’essai. Elle impactera plus d’un million de personnes à Dakar. Cette station futuriste est un creuset d’innovations et de technologies de dernière génération. Elle est dotée d'un système de production d’énergie, pouvant couvrir plus de la moitié des besoins. « En bout de chaîne de projet, nous avons un émissaire en mer, l’un des plus longs de l’Afrique de l’Ouest, voire de l’Afrique subsaharienne.



De surcroît, l’ONAS procède au renouvellement sans tambour ni trompette au collecteur Hann-Fann », révèle-t-on. Le renouvellement s’accélère avec un taux global d’exécution très satisfaisant. Ce projet épargnera des milliers de personnes de Grand Dakar, Hlm, Ouagou Niayes, Ben Tally, Amitié et Point E, Hann et Fann des dangers et à l’exposition de l’hydrogène sulfuré, un gaz mortel à certain degré d’exposition.