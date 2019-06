Onze d'Or 2019 : Sadio Mané sacré meilleur joueur de la saison !

Après sa saison exceptionnelle avec Liverpool, Sadio Mané a été élu meilleur joueur de la saison par plus de 200 000 lecteurs de Onze Mondial. Il devient le premier joueur africain à recevoir le Onze d'Or depuis Didier Drogba en 2004. L'international sénégalais, qui s'apprête à disputer la CAN 2019 dans quelques jours, devance Lionel Messi et Kylian Mbappé.



Ce trophée récompense sa saison remarquable avec les Reds, avec qui il a notamment remporté la Ligue des Champions le 1er juin dernier face à Tottenham (2-0). L'ancien numéro 10 de Southampton n'est pas passé loin de la saison parfaite, en finissant 2e de Premier League avec 22 buts à son compteur et un total de points qui frôle la perfection: 97, avec une seule défaite en 38 rencontres.



"C'est vraiment une grande fierté d'inscrire mon nom aux côtés de ceux de George Weah, Didier Drogba, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, c'est incroyable", nous a-t-il confié.



Le lauréat nous a accordé une interview XXL lors de la remise du trophée dans laquelle il raconte son parcours atypique, à lire dans le nouveau numéro de Onze Mondial que vous pouvez commander ici.