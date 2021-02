Opération de sécurisation du Coud : importante saisie de machettes, gourdins, couteaux, marteaux… Sur ordre du Directeur du COUD, Maguette Seck, les agents chargés de la sécurité de l’Université de Dakar ont procédé à une opération de ratissage au sein du Campus visant à « désarmer » les chambres et pavillons. Une importante saisie de machettes, gourdins, couteaux, marteaux et autres a été effectuée

Selon Sadio Ndiaye, leur chef de département sécurité, cette opération qui s’est déroulée ce dimanche 21 février 2021 est une nécessité partie du constat d’une prolifération d’armes blanches de toutes sortes, qui avait fini de transformer en Champ de bataille le campus social de l’université de Dakar.



Avec cette démarche qui vise donc à mettre toutes les armes blanches hors du campus et qui s’est déroulée chambre par chambre, un lot important de machettes, gourdins, couteaux, marteaux, ciseaux, des barres de fer et autres a été saisi.



Au finish, selon Sadio Ndiaye, tous les pavillons ont été ratissés et cette opération n’est qu’un premier vers leur objectif de « zéro arme blanche au campus social du Coud »



