Opération de sécurisation mixte Police-Gendarmerie : 82 individus interpelés à Touba et à Mbacké

Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Janvier 2023 à 21:23

La mutualisation des forces de défense et de sécurité a permis à la Police et à la Gendarmerie, de mailler le département de Mbacké, pour assurer la protection des personnes et de leurs biens. D’après Seneweb, c'est ainsi qu'une nouvelle opération de sécurisation mixte a été déroulée dans la nuit du mardi au mercredi, à Touba et à Mbacké.



À l'issue de ce large ratissage, les limiers et les pandores ont interpellé 82 individus, dont 74 pour vérification d'identité, deux pour détention et usage de chanvre indien portant sur deux cornets, deux pour usage de produit cellulosique, deux pour ivresse publique et manifeste et deux autres pour nécessité d'enquête, selon des sources de Seneweb.



Les hommes du commissaire Sène, Chef de service du Commissariat spécial de Touba, leurs collègues du commissariat urbain de Mbacké, sous la direction du Commissaire Salif Camara et les gendarmes de la compagnie de Touba, ont également saisi 64 pièces et mis en fourrière 11 véhicules, pour diverses infractions routières.



