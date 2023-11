Opérations de déguerpissement à Sandaga: Les marchands ambulants élèvent la voix et exigent des solutions immédiates Dans un contexte de tensions sociales croissantes et d'augmentation du coût de la vie, les membres de la Synergie des Marchands Ambulants pour le Développement (SYMAD), se sont réunis le lundi 13 novembre 2023, au marché Sandaga, pour exprimer leur opposition aux récentes opérations de déguerpissement menées par le ministère de l'Hygiène publique et du Cadre de vie, en collaboration avec la Commune d'Arrondissement de Dakar plateau.

Les marchands ambulants ont fortement critiqué l'opportunité de ces opérations, soulignant le risque de priver des milliers de jeunes de leurs moyens de subsistance dans un contexte de crise sociale et économique. "L'État a pour mission de former et d'encadrer les jeunes entrepreneurs, pas d'opprimer ses valeureux fils qui cherchent simplement à contribuer à l'émergence tant chantée par le président Macky Sall", a souligné Adama Sow, SG de la SYMAD.



Le porte-parole des marchands ambulants de Sandaga, a plaidé en faveur d'une suspension immédiate des opérations de déguerpissement, soulignant l'importance de préserver les emplois des petits entrepreneurs, en quête de survie. Il a particulièrement interpellé le ministre en charge de l'hygiène publique et du cadre de vie, appelant à un réexamen des actions menées. " Nous demandons à l'État, particulièrement au ministre en charge de l'hygiène publique et du cadre de vie, de surseoir à ces opérations désolantes et inopportunes. Nous demandons à l'État de peser pour sauvegarder l'emploi de ces petits entrepreneurs en quête de survie ", a-t-il lancé.



En quête de solutions, les membres de la SYMAD ont appelé le ministère en charge de l'hygiène publique et du cadre de vie, M. Alioune Ndoye, à accélérer le processus de recasement au niveau du site de Petersen. Ils estiment que cette mesure pourrait résoudre une grande partie des problèmes liés à l'encombrement dans la capitale et offrir des alternatives aux marchands ambulants affectés par les opérations de déguerpissement. " Nous demandons au ministre-maire, M. Alioune Ndoye, d'accélérer le processus de recasement dans le site de PETERSEN, ce qui pourrait résoudre une grande partie des problèmes liés à l'encombrement dans la capitale ", a déclaré M. Sow.













