Opérations de sécurisation du Magal de Touba : La Police interpelle 81 individus pour diverses infractions

Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Octobre 2019 à 20:49

Les Commissariats de Mbacké, Diourbel, Bambey et Touba, à l’occasion du Magal de Touba, édition 2019 ont interpellé dans la nuit du 15 au 16 octobre 2019, 81 individus pour diverses infractions, réparties comme suit : 6 individus pour vol, 6 pour détention et trafic de chanvre indien, 7 pour détention collectif de chanvre indien et autres 6 pour détention et usage de chanvre indien.



Ainsi, dans le cadre de cette opération, précise le communiqué du Bureau des Relations Publiques de la Police nationale, parvenu à Leral, 11 personnes ont été arrêtées pour nécessité d’enquête, 31 pour vérification d’Identité, 1 pour vagabondage, 1 exercice illégale de médecine et 1autre pour tentative de viol.



Sous ce registre, la Police a mis la main sur 2 personnes pour coups et blessures volontaires, 7 pour ivresse publique et manifeste, 1 pour conduite en état d’ébriété et 1 dernière personne pour complicité de vol.



La quantité de drogue saisie se chiffre à 38 cornets de chanvre indien. Et, les accidents constatés sont au nombre de 10, dont 5 corporels, 4 dégâts matériels et 1 mortel.



