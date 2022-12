Organisation CAN 2025 : La très bonne nouvelle tombe pour le Sénégal Plusieurs candidatures ont été retenues par la CAF en ce qui concerne l’organisation de la CAN 2025. Le Sénégal est dans la liste définitive.

Déjà candidat pour accueillir la CAN 2027, le Sénégal sera t-il l’hôte du tournoi deux ans plutôt ? C’est une possibilité, à l’heure où la candidature du dernier Champion d’Afrique pour l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations en 2025 a été officiellement retenue par la Confédération Africaine de Football (CAF).



Mais le Sénégal et ses autorités devront faire face à une importante concurrence, d’autant que l’instance faitière du football africain a retenu six candidatures au total. Il s’agit, en plus du Pays de la Terranga, de l’Algérie, du Maroc, de l’Afrique du Sud, de la Zambie et de la candidature unique du binôme Nigéria-Bénin.



À l’exception du Bénin, tous les autres pays ont au moins une fois accueilli une CAN sur leur sol. Enfin, pour définir l’heureux élu qui accueillera la CAN 2025, la CAF effectuera, entre le 5 et le 25 janvier 2023, des visites d’inspection des installations des candidats avant l’annonce prévue le 10 février 2023.

Senenews



