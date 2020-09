Organisation du Magal de Touba : La Bnde apporte sa contribution au Khalif

Rédigé par leral.net le Lundi 21 Septembre 2020 à 12:13 | | 0 commentaire(s)|

La Banque nationale pour le développement économique n’a pas mis du temps , comme à l’accoutumée, à répondre à l’appel du khalif général des mourides concernant l’organisation du grand Magal de Touba. « En effet, dès que l’organisation du grand Magal a été confirmée, elle s’est engagée pour une participation à l’événement avec une prise en compte particulière du contexte de pandémie, mais aussi des attentes du Khalif général des Mourides », informe un communiqué de l’institution.



A l’en croire, c’est dans cette logique que des équipements de protection individuels ont été offerts par la Banque aux organisateurs du Magal. Ainsi, confie-t-on, en plus des bouteilles d’eau habituellement remises, des milliers de masques chirurgicaux et d’autres articles brandés avec des indications portant sur le respect des mesures barrières ont été distribués. « La Banque, outre sa participation à l’organisation du Magal, s’active également dans la lutte contre la Covid-19 et ce, depuis le début de la crise, rappelle le document.



Par ailleurs, le texte indique que la Bnde contribue à l’organisation du grand Magal de Touba depuis son démarrage en Janvier 2014. Aussi, poursuit-il, ces actions sociales religieuses, devenues une coutume à la BNDE, sont également organisées lors du Maouloud, du Pèlerinage de Popenguine, etc.



« Les chefs religieux et autres bénéficiaires ont ainsi profité de la présence du Directeur Général pour remercier la Banque par rapport à son implication dans l’organisation de cette 126 ème édition », conclut le communiqué de la Bnde.

Bassirou MBAYE





