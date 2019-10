Orientation des nouveaux bacheliers: L’UGB et l’université de Ziguinchor rejettent la décision du Ministre de l’Enseignement supérieur

Les Universités Gaston Berger de Saint-Louis (UGB) et de Ziguinchor ont décidé de fermer leurs portes aux nouveaux bacheliers. Cette option vient suite à la décision du Ministre de l‘Enseignement supérieur, Cheikh Oumar Hanne, d’orienter tous les nouveaux bacheliers dans les Universités publiques du Sénégal.



« Nous nous insurgeons contre la volonté du ministre Dr. Cheikh Oumar Hanne, d’orienter 500 étudiants. Alors que l’institution se trouve dans des conditions d’accueil catastrophiques. Le Ministre a fait une série de promesses et d’engagement qui en aucune façon, ne peuvent être source d’approbation », a rejeté les membres de la Coordination des étudiants de Saint-Louis (Cesl).





Faisant le point sur la grève illimitée, décrétée depuis le 1er octobre, ces étudiants ont promis au Ministre de les trouver sur son chemin.



Ainsi, la même option est prise du côté de l’Université de Ziguinchor. Et, le Syndicat Autonome des Enseignants du Supérieur section Saes, n’est pas prêt à accueillir les 3000 étudiants orientés à l’université Assane Seck. Selon son Secrétaire général, les infrastructures existantes ne permettent pas de recevoir tous ces étudiants.

