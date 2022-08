Ouakam/Affaire de l'homme qui a détruit les meubles et matériels de maison: Sa femme le trompait (source)

Dans une vidéo qui circule depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, on voit un homme avec une machette, détruire les meubles et matériels de maison. Interrogée par nos confrères, son ex femme a donné les raisons qui ont poussé cet homme à réagir de la sorte. Une version démentie par une source de leral.



A en croire, notre source, sa femme le trompait avec un autre, la dame avait même pris un appartement meublé avec un salon de massage à l'intérieur pour son amant. "Elle a offert la voiture de son fils à son copain et le rejoignait à Touba et Saly. C'est ce qui a poussé son mari à la répudier et à détruire les meubles et matériels de maison", révèle-t-elle.