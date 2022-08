Ouakam: Divorcé, cet homme détruit à coups de machette les meubles et matériels de son ex-épouse (vidéo)

Que se passe t-il au Sénégal? Après la vidéo montrant une femme détruire avec une pelle les vitres de la maison de son époux qui a épousé une seconde femme, un autre cas similaire suscite moult polémiques.



Nous sommes à Ouakam. Dans cette vidéo, on voit un homme avec une machette, détruire les meubles et matériels de maison. A en croire la dame, l’individu en question est son mari qui a épousé une seconde femme sans l’avertir. Du coup, sous la colère, elle quitte la maison et revient pour prendre ses biens après avoir su que son mari est hors de la maison.



Son mari à son retour, surpris de voir que les meubles et matériels de la maison ne sont plus là, s’est dépêché à la maison familiale de son épouse pour les briser un à un.