Ouakam: La Dic met la main sur une bande de dealers nigérians

Rédigé par leral.net le Mercredi 30 Octobre 2019 à 20:51

La Division des investigations criminelles (Dic) a mis la main, ce mercredi, sur une bande de 7 dealers nigérians dont une dame. Ils avaient comme quartier général une chambrette prise en location dans une maison située non loin du marché "Salagne-Salagne" de Ouakam.



Un d’entre eux, arrêté et soumis à un rude interrogatoire, a fini par lâcher le morceau en dénonçant ses «amis», d’après des informations obtenues par Seneweb.



La perquisition, effectuée vers les coups de 17 heures passées, a permis aux pandores d’arrêter les autres membres du réseau. L’on nous informe également que du matériel informatique a été saisi dans la chambre.



La propriétaire de la maison, «surprise» par la présence des policiers, dit n’avoir jamais soupçonné son locataire dêtre un dealer.



«Je n’avais cédé la chambre qu’à une seule personne, mais j’avais constaté qu’ils faisaient des va-et-vient sans cesse. Je n’avais jamais su qu’il était un dealer. Il me doit plusieurs mois d’arriérés», dit-elle.

