Ouest-foire : Voici Baye Ngalgou Ndiaye, le jeune homme poignardé à mort après une dispute (photos) Hier, soir, à hauteur de l’intersection près de la Brioche dorée de Ouest-Foire, une altercation a éclaté entre deux automobilistes : Mamadou Ndiaye et Baye Ngalgou Ndiaye. Finalement, ce dernier recevra, un coup de couteau de la part du premier nommé et décédera sur le coup.



Tout est parti après un accrochage sur la route. Mamadou Ndiaye, face aux gendarme, a confié que qu’il a eu une altercation avec Baye Ngalgou Ndiaye après que celui-ci lui est barré la route, sur l’intersection menant à la brioche dorée.



L’altercation s’est suivie d’un accrochage durant lequel le jeune Baye Ngalgou a reçu un coup de couteau au cœur, avant de succomber.



Après son forfait, le présumé coupable, Mamadou Ndiaye, qui séjournait récemment aux Etats-Unis, a pris la fuite avant de se rendre par lui-même à la Gendarmerie.

