Ouf de soulagement ! Aliou Sall, guéri de la Covid-19, remercie ses proches et félicite le personnel de Santé Voilà une bonne nouvelle qui émerge de ce lot de malades et décédés du Coronavirus. Le Maire de Guédiawaye, Aliou Sall est guéri de la COVID-19, de même que des membres de sa famille touchés par le virus.

Rédigé par leral.net le Jeudi 18 Juin 2020 à 10:08 | | 0 commentaire(s)|

Le frère du président Macky Sall a partagé la nouvelle sur sa page Facebook.

« Chers compatriotes, je reviens, par le Seul Pouvoir d’Allah SWT, vous informer qu’après plusieurs tests négatifs successifs, des membres de ma famille auparavant positifs à la Covid 19 (4 au total) et moi-même, avons été déclarés guéris à différentes dates », a-t-il écrit.



Ce moment de joie a été saisi par Aliou Sall pour remercier les administrations et surtout le personnel médical et paramédical, de l’hôpital Dalal Diam de Guediawaye et de l’Hopital Principal de Dakar (le service de réanimation).



« Ils ont été disponibles, généreux et professionnels malgré des conditions de travail visiblement extrêmes. Le professeur Seydi a agi envers ma famille et moi-même, quotidiennement, comme le frère qu’il est. Sa disponibilité vis-à-vis de ses patients et vis-à-vis de ses propres collègues m’a confirmé sa générosité exceptionnelle ».



Il a aussi saisi l’occasion pour remercier sa famille, ses proches et ses amis, pour « la très grande solidarité qu’ils m’ont manifestée tout au long de cette difficile épreuve. Entre tous, je distingue le Président Macky Sall, que Dieu a distingué Ma Cha Allah ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos