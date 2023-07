Ouf de soulagement pour le Pastef : Birame Soulèye Diop, le président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, libéré

Pour rappel sur son arrestation, lors d’une conférence de presse, organisée le 4 juillet 2023, Birame Soulèye Diop avait tenu des propos maladroits à l’encontre du Président Macky Sall et de son homologue ivoirien, Alassane Ouattara.



Conscient de la sa grosse bourde, il avait par la suite, à travers une vidéo, exprimé ses plus plates excuses, mais malheureusement pour lui, la machine judiciaire a été déclenchée. C’est ainsi qu’il a été placé sous mandat de dépôt et transféré à la prison de Sébikotane.



Aujourd’hui, d’après l’annonce a faite par Me Moussa Sarr, son avocat, le juge d’instruction a décidé sa libération. Une bonne nouvelle pour ses camarades et proches parents….