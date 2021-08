Ouf de soulagement pour les populations: Macky Sall signe un décret d’extension du cimetière musulman de Pikine Le Président Macky Sall a répondu favorablement à la demande des populations de Pikine qui réclamaient depuis quelques temps, l’extension du grand cimetière musulman de Pikine.

Rédigé par leral.net le Mardi 17 Août 2021 à 10:26 | | 0 commentaire(s)|

Le chef de l’Etat a pris un décret portant extension d’un espace de 04 hectares du cimetière musulman de Pikine. L’information a été donnée hier par le maire de Pikine Abdoulaye Thimbo, au cours d’un point de presse.



L’édile de Pikine promet également l’aménagement et la clôture du site retenu ainsi que le recrutement d’un régisseur qui va appuyer les deux vigiles recrutés. Et pour la matérialisation du projet, Abdoulaye Thimbo indique que les occupants de manière irrégulière du site, dont le promoteur Ibrahima Khalilou Fall, ont reçu des sommations de la part de la Dscos.



A la suite de cela, il a appelé les populations à entretenir le cimetière. Concernant l’érection d’un cimetière dans la forêt classée de Mbao, M. Thimbo précise que c’est toujours d’actualité.













L’As



