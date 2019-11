Ouganda: Il feint d’être mort pour récolter des fonds et organiser son mariage

Africacelebrities rapporte que Jérôme a décidé de monter ce topo après plusieurs autres tentatives infructueuses de sa part pour obtenir ces fonds. Jérôme avait organisé des réunions avec les membres de sa famille pour qu’ils l’assistent financièrement en vue de son mariage, mais cela s’est soldé par un échec.



La prochaine étape pour lui consistait à créer un groupe WhatsApp et à ajouter des membres de la famille. Cette tentative a également échoué, lorsque les membres de la famille ont quitté le groupe les uns après les autres.



Après toutes ces tentatives ratées, Jerome et ses deux complices, Okumu Achak et Peter Mpengere, décident d’organiser ses obsèques. Selon nos sources, le jour même de l’annonce de sa mort, Tous ses proches qui avaient refusé de l’assister pour son mariage étaient littéralement abasourdis. Et fait surprenant, la collecte de fonds lancée pour ses funérailles imaginaires a même récolté des millions.