Oui à Benno : Pourquoi Pape Diop ne pouvait pas dire «non» à Macky Sall !

A en croire Pape Moustapha Diop, il aurait pris sa décision tout seul comme un grand. Mieux, il aurait choisi Benno «sans aucune condition» et même sans avoir pris langue avec la mouvance présidentielle. «Je suis resté une semaine sans téléphone, sans pression extérieure, pour réfléchir à la décision que je devais prendre» a juré la main sur le cœur Pape Diop. Et on est priés de le croire sur parole !



L’épisode de la CREI



Pourtant, selon certaines sources dignes de foi, le ralliement de Pape Diop à la mouvance présidentielle ne serait pas si innocent que ça. En effet, Pape Diop qui est un ancien ponte du régime libéral était naguère dans le collimateur des juges de la Commission d’instruction de la Cour de répression de l’enrichissement illicite (CI-Crei).



Aux enquêteurs de la CREI, l’ancien maire de Dakar avait déclaré sur procès-verbal : «Je suis comptable de formation et, à ma sortie, j’ai travaillé pendant six mois à l’Oncad, puis j’ai été recruté par les pétroles Bp. Trois ans après, j’ai décidé de travailler pour mon compte personnel et j’ai demandé à gérer une station hors-bord.



Cela m’a permis de me familiariser avec le secteur de la pêche où j’ai constaté́ qu’il n’y avait pas de pièces détachées pour les moteurs hors-bord. J’ai alors décidé de m’investir en important des pièces détachées de ces machines jusqu’en 1984, date à laquelle je me suis associé avec un Belge dont je ne me souviens plus du nom pour importer des machines hors-bord de marque Marinair destinés au marché́ local. Parallèlement, je continuais les activités de vente des pièces détachées de moteurs de marque Yamaha. Dans le même temps, je me suis investi dans le commerce en général. Et d’ailleurs, cela ayant coïncidé́ avec l’échec du programme des Maitrisards chômeurs dans le domaine de la pêche, la Sonaga m’avait cédé tout le matériel composé de camions frigos, pirogues, filets etc...



En fin 1989 début 1990, je me suis investi dans le commerce des produits halieutiques en mettant en place une usine de traitement de poisson destiné à l’exportation dénommée Soumex qui est la contraction de Soumbédioune Export. J’ai mené́ cette activité́ jusqu’en 2002, date à laquelle j’ai été́ élu maire de Dakar, avant d’être président de l’Assemblée nationale puis celui du Sénat. Parallèlement, ma société́ a continué́ ses activités et, actuellement, elle est en train d’être mise aux normes européennes….».



La suite coule de source. Une main invisible avait réussi la prouesse d’extirper toutes les personnalités sur la liste de 25 dignitaires de l’ancien régime soupçonnées d’enrichissement illicite par la CREI à l’exception de Karim Meissa Wade.



Pape Moustapha Diop, comme tous les pontes de l’ancien régime épargnés par la redoutable CREI avait-il bénéficié de la main tendue du pouvoir pour ne pas être poursuivi ? Avait-il transigé comme la rumeur en avait couru ?



Nous donnons notre langue au chat ! Et puis, récemment, il y a eu l’épisode de l’hôtel Méridien de Saint-Louis que Pape Diop avait acheté pour y construire un complexe immobilier et que le pouvoir lui avait repris…



Serait-il coincé par l’Administration fiscale ? Nous préférons donner notre langue au chat !



Une chose est sûre, l’actuel pouvoir ne manquerait pas de moyens de pression sur l’honorable Pape Moustapha Diop… Il existe aussi un élément à prendre en compte, et que l’on a tendance à oublier : Pape Diop a de fortes attaches à Fatick, ville où il a vécu et a débuté sa carrière comme pompiste, et dans laquelle est né un certain…Macky Sall !



Des députés de BBY en partance vers des prairies pas marron, ni beige



Alors que le ralliement de Pape Diop conforte la mouvance présidentielle à laquelle le président de Guiss Guiss offre une précieuse majorité absolue, nos sources renseignent que les dés sont loin d’être jetés et que Macky Sall devrait surveiller ses troupes pour cette XIVe législature.



Des députés de la mouvance présidentielle seraient enclins aujourd’hui à rejoindre Yewwi pour assurer leurs arrières. Pour ce qui est des audiences qui auraient été accordées par le chef de l’Etat à d’anciens ministres de la République, nous sommes en mesure de vous dire que ces informations relèvent de la pure manipulation distillée par les intéressés et leurs lobbies dans un contexte où Macky Sall est acculé de toutes parts.



Il se dit même qu’il a le soutien de la France qui aurait mis un veto à un troisième mandat afin de préserver ses intérêts. N’est-ce pas le général de Gaulle qui disait que la France n’a pas d’amis mais des intérêts ?

Le Témoin