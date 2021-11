Oumar Guèye défend Macky Sall: «Le Président ne s’est jamais trompé»

La décision du chef de l’Etat de ramener le poste de Premier ministre fait débat. Ce jeudi, c’est Oumar Guèye, le ministre porte-parole du gouvernement, qui a réagi sur la question. Il a tenté de répondre aux critiques.



« Il n’y a aucun tâtonnement. Ce n’est pas une nouveauté. Si vous questionnez l’historie politique du Sénégal et même des gouvernements qui se sont succédé, ce n’est pas la première fois que le poste de Premier ministre est supprimé puis rétabli. C’est la bonne marche des choses. C’est le président de la République qui est élu au suffrage universel, qui définit la politique de la nation.



Et qui, en fonction des situations, décide comment il doit organiser l’architecture de son gouvernement. C’est la raison pour laquelle, il a mis en place le poste de Premier ministre. Après, il a décidé de ramener le poste après une suppression. Il n’y a rien d’extraordinaire c’est la bonne marche des choses. C’est dans ses prérogatives, par rapport à une étude de la situation et par rapport à là où il veut aller. C’est-à-dire vers l’émergence de ce pays.



Il n’y a aucun problème à ce niveau-là, que le poste de Premier ministre puisse revenir. Le fast-track est toujours d’actualité. Aujourd’hui plus qu’hier. Le gouvernement est toujours en mode fast-track. Le Président ne s’est jamais trompé. Il n’y a jamais eu d’erreur. »