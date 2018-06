Oumar Guèye inaugure l’extension du quai de pêche de Hann Bel-Air

Dakar, 4 juin (APS) - Le ministre de la Pêche et de l’Economie maritime, Oumar Guèye a inauguré, lundi, l’extension et la réhabilitation du quai de pêche de Hann Bel-Air ainsi que le laboratoire d’analyse des produits halieutiques.



Le coût des travaux de réhabilitation s’élève à 50 millions de francs CFA avec le concours de l’Union européenne dont l’ambassadeur au Sénégal, Joaquin Gonzalez-Ducay a participé à la cérémonie.



Ces infrastructures entrent "dans le cadre de la redynamisation" du secteur de la pêche qui occupe un "un rôle central dans la sécurité alimentaire et la production de richesses", a souligné Oumar Guèye.



Le ministre qui a rappelé "l’importance de la pêche sur le plan social, culturel, sanitaire", a annoncé "la construction d’un complexe frigorifique d’une capacité de production de 20 tonnes de glace par jour".



Il également rappelé aux pêcheurs l’interdiction de pêcher sur le plan d’eau du Port de Dakar réservé au trafic de bateaux, estimant que cela constitue "un danger pour l’économie du pays et pour votre (les pêcheurs:ndlr) sécurité".



Oumar Guèye a remis 26 000 gilets de sauvetage aux pêcheurs de la région de Dakar.



Pour l’ambassadeur de l’UE, ces gilets renforcent "la campagne de sensibilisation à la sécurité maritime et au respect des règles élémentaires de la pêche".