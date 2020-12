Oumar Gueye sur la tenue des élections locales : « Je ne peux m’engager à dire que ce sera en 2021 ou en 2022» «Les élections vont se tenir de toute façon. Nous sommes dans un contexte de dialogue politique ; et ce sont les acteurs qui vont discuter de tout cela pour trouver des consensus. Puis, le dernier mot reviendra au président de la République. » Telle est la réponse du ministre Oumar Gueye sur la tenue des élections locales, mais la suite srera plus incertaine…

« Nous sommes dans un monde de vitesse où tout le monde est pressé. Depuis que le Sénégal existe, les élections locales ne se sont jamais tenues à bonne date. Je ne dis pas que c’est une bonne ou une mauvaise chose. Mais dans le contexte particulier que nous sommes, on doit finaliser un certain nombre de choses. Nous sommes aussi dans un contexte d’Acte 3 de la décentralisation. Cette dernière a comme postulat d’organiser le Sénégal en territoire viable, compétitif et porteur de développement durable. Nous devons évaluer cet acte 3 avant d’aller à sa seconde phase », a-t-il ajouté



Et de conclure « Les élections locales auront lieu quand toutes les conditions seront réunies, quand les réformes nécessaires seront faites en conformité avec les consensus retenus par la classe politique. A partir de ce moment, le Président prendra une date pour aller vers ces élections locales. Je ne peux m’engager à dire que ce sera en 2021 ou en 2022.»



