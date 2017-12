Oumar Maal, DG de la Police nationale: "La police doit être au service de la population (...)" Après avoir visité les stands de la gendarmerie et de la police, le directeur général de la Police nationale Omar Maal semble fustiger le rapport de l’OFNAC sur la perception de la corruption au Sénégal. Mais tout compte fait, il exhorte ses éléments à se ressaisir et à comprendre qu’ils sont au service de la nation. M. Maal se prononçait ce mercredi à Dakar, au CICES à l'occasion d'une visite à la 26e foire internationale de Dakar.

Si le directeur général de la Police nationale Omar Maal a apporté des précisons sur le rapport de la perception sur la corruption de l’Office national de lutte contre la corruption (OFNAC), il a refusé de faire dans le corporatisme.



« Pour autant, ces éléments qui sont sur la voie publique qu’on accuse à tort ou à raison de verser dans la corruption, ne sont pas défendables. Ce sont des fonctionnaires qui ont des salaires comme tous les autres qui ont un salaire à la fin du mois. Et pour mériter ce salaire, il faut éviter le moindre chou illicite. Parce que tout compte fait, nous sommes tous des gens du Livre. On ne les encourage pas », a ajouté le directeur général de la Police nationale.



Pour finir, il exhorte ses élément « à se ressaisir et à comprendre qu’ils sont au service de la nation et qu'ils ne doivent pas se servir de la nation ».









Thierno Malick Ndiaye

