Oumar Pène raconte sa maladie : « Je reviens de loin. J’avais perdu la voix et subi 3 interventions chirurgicales »

L’artiste Oumar Pène revient de loin. Il y a trois ans, le lead vocal s’est éloigné de la scène musicale à cause d’une terrible maladie qui a failli l’emporter. En prélude à l’anniversaire de sa carrière musicale, le chanteur a accordé une interview à L’Observateur, dans lequel, il rembobine les péripéties de cette page de son histoire.



« Tout le monde savait que j’étais malade sauf moi. Je ne voulais pas y croire. J'étais trop obnubilé par le travail et me donnais sans réfléchir. A un moment, il fallait que cela s’arrête », dit-il, avant d’ajouter : «J’étais malade et on m’a même déclaré mort, alors que je me soignais. C’était assez compliqué et il fallait faire un break, un répit, suivre un traitement purement médical. J’ai subi trois interventions chirurgicales. Pendant ce temps, je ne jouais pas et me consacrais exclusivement à mes soins. Il m’a fallu prendre un recul de 2 ans pour me soigner. Aujourd’hui, je suis heureux de dire que je reviens de loin. Le jour où mon médecin m’a dit cela, j’ai beaucoup rigolé ».



