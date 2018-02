Oumar Sarr, coordonnateur du Pds : « Nous serons là où Macron ira et nous y serons "rouges" de colère» En marge de la rencontre de l’Initiative pour des élections démocratiques, le coordonnateur du Pds, Oumar Sarr s’est prononcé sur la visite d’Emmanuel Macron au Sénégal.



Manifestement le passage du Président Emmanuel Macron au Sénégal sera très riche en couleurs. Le parti démocratique sénégalais (Pds) a décidé de l’accueillir au même titre que le gouvernement du Sénégal.



Hier en marge de la conférence de presse de l’initiative pour des élections démocratiques (Led), le coordonnateur du Pds, Oumar Sarr s’est prononcé sur la question. « Nous pensons qu’il faut accueillir l’hôte Macron au nom des relations séculaires entre la France et le Sénégal. Mais, en même temps, nous sommes furieux de ce que le Président Macky Sall fait au niveau su Sénégal », indique-t-il. « Nous avons vu le front social qui est en ébullition et qui est en train de se développer dans tous les secteurs. Les Syndicats du préscolaires au supérieur sont en grève. La santé se met en mouvement », a-t-il fait remarquer.



En effet, pour le coordonnateur du Pds, « le pays va mal et cela ira de mal en pis d’autant que le président de la République prend des décisions unilatérales. Vous voyez le cas de Karim Wade qui est candidat à l’élection présidentielle du Pds, exilé par Macky Sall. Vous voyez également le cas de Khalifa Sall, condamné par Macky Sall et son régime », fustige Oumar Sarr.



« Face à de telles dérives autour des questions de la démocratie et de libertés publiques quand Macron sera au Sénégal, nous allons là où il est, nous irons manifester notre colère auprès de lui, en arborant du rouge », soutient le coordonnateur du Pds. « Nous accueillerons également que nous montrerons également que nous sommes mécontent et furieux contre Macky Sall. Nous sommes en train de nous organiser. Mais, le gouvernement joue au chat et à la souris avec nous. Nous ne connaissons pas précisément le calendrier de la visite, mais nous serons là où ira Macron et nous y serons "rouges" de colère », laisse entendre Oumar Sarr.







