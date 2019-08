Oumar Sarr sort de gros dossiers sur Me Abdoulaye Wade : « Seul lui détient … »

L’ancien président de la République, Abdoulaye Wade a viré tous les membres du bureau du Parti démocratique sénégalais, à commencer par son adjoint, Oumar Sarr. Il est aussi annoncé la formation d’un nouveau Secrétariat exécutif national, dans les prochains jours. Une décision qui fait réagir Oumar Sarr.



Omniscience…



» Pour l’instant, personne n’est rien. Seul Abdoulaye Wade détient tout. Et il va décider dans la semaine de qui sera quoi. Ce qui est sûr, nous sommes tous virés pour le moment et il faut s’attendre à de grands changements « , déclare le secrétaire général l’adjoint de l’ancien président, Oumar Sarr.



Désobéissance…



Allié de toujours d’Abdoulaye Wade et pilier du Parti démocratique sénégalais (Pds), Oumar Sarr avait désobéi à la consigne de boycott du dialogue national formulée par le numéro un du parti, Abdoulaye Wade. Le secrétaire général adjoint du PDS s’était présenté au palais présidentiel.



Les faits…



Pour rappel, l’ancien député et maire de Dagana a dénoncé une décision unilatérale du chef du parti libéral, Abdoulaye Wade. » En l’absence de tenue régulière des instances de décision, le parti n’a pu se réunir et j’ai décidé de participer au dialogue « , avait-il déclaré.

