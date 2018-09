Oumar Youm répond à Fadel Barro : " Y en a marre, c'est une opposition déguisée en société civile"

Le Directeur de Cabinet du Chef de l’Etat, Oumar Youm a qualifié dans un entretien, paru mardi dans l’Observateur, le Mouvement «Y’en a marre » de structure d’ «opposition déguisé en société civile.



"Je ne fais pas de distinction entre ce Monsieur que vous venez de citer (Fadel Barro) et l’opposition. Pour moi, c’est une opposition déguisée en société civile", a-t-il répondu au journaliste qui l’interrogeait sur la sortie du coordonnateur du Mouvement « Y en a marre », Fadel Barro.



Ce dernier, a déclaré samedi à la RFM que le président Macky Sall a "posé un acte éminemment politique et qu’il appartient à tous les sénégalais de réagir à la hauteur de l’affront", allusion à la révocation du maire de Dakar, Khalifa Sall. « Lui, sait mieux que quiconque doit pouvoir témoigner du respect que Macky Sall a pour le peuple et pour ses opposants. Il le sait très bien, quand il avait ses difficultés en République Démocratie du Congo (Rdc), c’est vers 2H du matin que j’ai informé le président qui est intervenue activement, en dépit de son opposition pour le tirer d’affaires », a poursuivi El Hadji Oumar Youm.



« Le Président Sall est un homme qui n’a pas attendu d’être président pour démontrer le respect et la considération qu’il a pour le peuple Sénégalais. Il suffit de jeter un regard sur le passé pour s’en convaincre », a-t-il ajouté.