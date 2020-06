Oumou Sangaré : épure et retour aux sources pour la diva malienne Après avoir flirté avec la musique électronique, la diva malienne revient avec un album plus épuré, rejouant certains de ses anciens titres dans les conditions du live. Émotions garanties.

Rédigé par leral.net le Lundi 22 Juin 2020

En 2017, Oumou Sangaré brisait un silence discographique long de six ans avec Mogoya. Nouveau label (No Format !), nouveau son flirtant avec la musique électronique, clip léché tourné par le Sud-Africain Chris Saunders… La diva malienne, plus tard remixée par de jeunes Djs et samplée par Beyoncé (pour la bande originale du Roi Lion), se réinventait avec génie en se drapant des oripeaux hypes des musiques urbaines.

JeuneAfrique

