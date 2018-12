Oumy Thiaré claque la porte de l’Ucs

Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Décembre 2018 à 09:21 | | 1 commentaire(s)|

Une des amazones de l’Union centriste du Sénégal (Ucs), Ouly Thiaré a coupé les ponts avec Abdoulaye Baldé. Cela, suite au soutien de son désormais ex-leader au Président Macky Sall, pour la présidentielle de 2019.



« Quand je quittais le Parti socialiste pour l’Ucs, c’était pour emmener le président Abdoulaye Baldé à la présidentielle et on était tombé d’accord sur ce pari. Si ce même Baldé revient pour annoncer son ralliement à Macky Sall, il sait très bien que je ne peux pas le suivre. Par conséquent je quitte l’Ucs car je suis pour le changement à la tête du pays. En réalité, les Sénégalais sont fatigués… », a déclaré celle qui était la porte-parole nationale des jeunes centristes.



La démissionnaire, qui habite au quartier Colobane de Ziguinchor, avait rejoint Baldé il y a trois ans, lors d’un meeting de ralliement, présidé par le leader de l’Ucs qui avait promis à sa nouvelle recrue, « un compagnonnage franc et sincère ».

















Les Echos

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos