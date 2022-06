Ourossogui – Affaire du licenciement de 12 agents municipaux : 2 agents repris, les 10 autres menacent de s’immoler Deux semaines après leur licenciement, les douze agents municipaux de Ourossogui connaissent des fortunes diverses. Deux d’entre eux reprennent du service alors que les dix autres mettent la pression pour être remis à leur poste. La municipalité justifie cette mesure par leur incapacité physique, en plus de retards répétitifs et d’absences prolongées.

C’est une menace proférée par des «hommes désespérés». «Nous ne donnerons pas de date mais nous serons devant l’Hôtel de ville de Ourossogui, une nuit, pour nous asperger d’essence et nous immoler pour dénoncer notre licenciement qui est anormal», avancent les agents municipaux licenciés par la municipalité de Ourossogui. C’est la deuxième fois qu’ils profèrent cette menace. Alors que certaines personnes considéraient cette annonce comme une façon de mettre la pression sur les autorités municipales pour obtenir leur réintégration. Ce sont des médiateurs qui ont permis à deux d’entre eux de retrouver leur poste. Selon Sileymane B. Thiam, Secrétaire municipal à la mairie de Ourossogui, les deux agents repris sont des cas sociaux. «Cela leur permettra de bénéficier de pension de retraite et le maire l’a fait par générosité», dit-il.



Aujourd’hui, les huit travailleurs licenciés récemment peuvent compter sur le soutien de quatre autres, remerciés en 2015. Agents de nettoiement et de collecte, ils accusent le maire de vouloir faire d’eux ses militants. «Le maire voulait qu’on soit de son côté alors qu’en tant que travailleurs, nous n’avons pas de parti pris car le maire a un mandat tandis que le travailleur a un contrat. Nous devons nos licenciements au seul fait que le maire voit en nous des opposants. Et comme les autorités n’interviennent pas pour régler cette situation, nous allons nous immoler», menace le porte-parole des travailleurs.



Evidemment, ces accusations ont été balayées d’un revers de la main par le Secrétaire municipal. Souleymane B. Thiam cite clairement les motifs de licenciement : incapacité physique, retards répétitifs, absences prolongées, abandons de poste, rébellion notifiée plusieurs fois… «L’équipe municipale, dirigée par Moussa Bocar Thiam, est très soucieuse du bien-être des populations de Ourossogui. C’est pourquoi, dit-il, la municipalité est première en termes d’emplois dans la région de Matam. Le maire a été très social envers les employés et leur a permis d’être en règle à la sécurité sociale et pour leurs cotisations régulières à la retraite. Entre autres faveurs du maire à l’endroit des agents municipaux de Ourossogui, il y a les avances de Tabaski.»



Le Secrétaire municipal révèle qu’il a reçu une multitude de plaintes des populations contre ces agents municipaux, qui leur demandent de payer le service, et des manquements liés à la collecte. Il appelle la population à ne pas verser dans l’émotion. «Car le maire est très soucieux du bien-être des populations de sa commune, il promeut l’emploi et l’employabilité», dit-il.

