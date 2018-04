Ousmane Dembélé : « Je me fatigue très vite sur le terrain »

Dans un entretien accordé à Téléfoot, Ousmane Dembélé assure prendre plus soin de lui qu’à Dortmund la saison passée. L’international français du Barça évoque également son travail pour retrouver l’endurance qui lui fait défaut.



C’est une première saison assez laborieuse que vit Ousmane Dembélé au Barça. Arrivé fin août après un bras de fer avec Dortmund en échange de 105 millions d’euros, l’attaquant français peine à étinceler avec les Blaugrana. La faute notamment à deux blessures à la cuisse gauche qui l’ont éloigné plusieurs mois des terrains.



"Je me fatigue très vite"



De retour depuis février, l’international français confie à Téléfoot qu’il retrouve progressivement sa condition physique: "Je ne suis pas encore au top de ma forme mais ça revient petit à petit. Je dois travailler encore le cardio. Je me fatigue très vite sur le terrain."



Alors que la Cadena SER pointait le mois dernier une hygiène de vie qui faisait sourciller son club, Ousmane Dembélé assure prendre beaucoup plus soin de lui que la saison passée en Allemagne: "A Barcelone, j'ai une meilleure hygiène de vie qu'à Dortmund. A Dortmund, je n’avais pas une très bonne hygiène de vie mais je ne me blessais pas."











Rmc

