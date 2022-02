Ousmane Iyane Thiam: "On n'a plus rien à envier aux autres stades d'Europe et du monde"

Le président de l'ONGAM, Ousmane Iyane Thiam n'a pas tari d'éloges à l'encontre du Chef de l'Etat, Son Excellence Macky Sall sur les différentes infrastructures réalisées depuis plus de 10 ans. "On n'a plus rien à envier aux autres stades d'Europe et du monde, l'essentiel c'est d'en faire bon usage", s'est-il enthousiasmé. Avant d'ajouter: "C'est un régal en tant que sportif de voir toutes ces anciennes gloires africaines comme sénégalaises régaler un public jeune et connaisseur".