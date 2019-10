Ousmane Sonko: "Le statut du chef de l'opposition ne m'intéresse pas..." Invité sur la SenTV, mercredi soir, Ousmane Sonko a soutenu que le statut du chef de l'opposition ne l'intéresse pas, parce que, a-t-il dit, cela n'est pas la préoccupation des Sénégalais.

Sur sa présence rare à l’Assemblée nationale, le leader des Patriotes explique qu’il va à l'hémicycle pour deux choses : « faire face au gouvernement et bien représenter les Sénégalais pour défendre leurs intérêts ».



« Les députés de BBY (Benno Bokk Yakaar, mouvance présidentielle) disent que je suis le député le moins présent physiquement à l'assemblée, mais ils savent que j'y suis le plus présent en tant que représentant du peuple. Je leur donne rendez-vous au marathon budgétaire pour les questions qui les intéressent », a-t-il notamment indiqué.



Pour Sonko, le débat sur un éventuel 3e mandat n’est que diversion. « Il faut conjuguer Macky Sall au passé à partir de février 2024. L'histoire des mandats est une diversion. Les Sénégalais doivent faire focus sur nos ressources dilapidées », a-t-il indiqué.

