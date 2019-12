Ousmane Sonko, Pastef : "Je ne réintégrerai plus jamais l'administration"

Entre Ousmane Sonko et la Fonction publique, c'est fini. Le leader de Pastef/Les Patriotes déclare avoir tourné définitivement le dos à l'administration sénégalaise. " Ça ne m'intéresse pas. Quand il y a eu radiation, j'ai pris mes cliques et mes claques et je suis parti. J'avais dit que c'est fini. Surtout que, sur le plan personnel, je devais quitter l'administration pour les affaires.



Mais, le Syndicat des Impôts a enclenché la procédure (…) Même si le combat était gagné, je n'envisage pas de retourner dans l'administration. Personnellement, je n'ai jamais relancé la Cour. On n'a jamais relancé nos avocats. Donc, je suis surpris d'entendre par voie de presse que le dossier a été rouvert.



Même s'ils décidaient de casser la décision de radiation, ça ne m'intéresse pas car je ne réintégrerai plus jamais l'administration. J'en ai fini. Ça été une belle expérience, mais c'est derrière moi. J'oublie même parfois que j'ai été fonctionnaire ", a déclaré le député dans les colonnes de "L'Observateur".