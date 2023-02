Ousmane Sonko à Golf Sud : L’échec de la politique de la décentralisation de Macky Sall et une caravane improvisée, au menu Le président du Réseau des élus locaux du Sénégal (Reels), Ousmane Sonko, par ailleurs maire de Ziguinchor, était hier dans la commune de Golf Sud, pour rencontrer sa collègue Khadidja Mahécor Diop Diouf et le Conseil municipal. Selon « L’As », le leader de Pastef a saisi l’occasion pour dénoncer l’échec du pouvoir de Macky Sall par rapport à la politique de décentralisation.

Il a aussi exprimé sa déception quant au fonctionnement de l’Association des maires du Sénégal (Ams) qui, selon lui, n’a pas su faire un plaidoyer véritable auprès des autorités, pour la promotion du développement local.



A ce sujet, Ousmane Sonko qui mise sur l’intercommunalité, annonce la tenue très prochaine d’un grand atelier national avec les élus locaux membres du Reels, pour décliner les voies et moyens afin d’asseoir une politique municipale basée sur l’économie solidaire avec la coopération interne.



Le journal est revenu aussi sur une caravane improvisée qu’il s’est tapée, après sa rencontre avec le Conseil municipal de Golf. Le leader de Pastef s’est rendu dans les quartiers de Golf Sud. Le patron de Pastef a été applaudi par une foule de militants et de sympathisants, qui ne cessaient de scander tout le long de son itinéraire : « Sonko président! ».



De la mairie, le cortège a pris la rue du lutteur Balla Gaye 2, la route de la mosquée Unité 4, Cinéma Unité 3, Dépôt gaz, Unité 5 etc. Partout, le leader de Pastef a été ovationné.



