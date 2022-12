Ousmane Sonko à Me Elhadj Diouf: « Je ne répondrai pas à un avocat condamné pour agression sexuelle »

Le leader du Pastef, Ousmane Sonko, interrogé ce mardi, par l’avocat de la masseuse a catégoriquement refusé de répondre. « Je ne répondrai pas à un avocat condamné définitivement pour agression sexuelle et qui aurait dû être radié du barreau », a taclé Ousmane Sonko.



D’après Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko et Adji Sarr ont été convoqués dans le cadre du dossier Sweet Beauté.



Et, la jeune masseuse Adji Sarr, rappelle-t-il, a accusé le maire de la ville de Ziguinchor de viols répétitifs, menaces à mains armées…



