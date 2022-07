Ousmane Sonko appelle à voter Wallu à Diourbel : «Malick Fall a trahi ses mandats» La coalition de l’inter coalition Wallu-Yewwi Askan wi était hier, dimanche 24 juillet à Diourbel. Ousmane Sonko accompagné de Dethie Fall et des candidats Abdou Khadim Gueye du Pds et Sokhna Mareme Diaw du Pur a demandé aux populations de voter la coalition Wallu Sénégal, nous dit Sud Quotidien

Rédigé par leral.net le Mardi 26 Juillet 2022 à 10:42 | | 0 commentaire(s)|

Selon lui, «le maire Malick Fall élu sur la liste Wallu Sénégal a trahi ses mandants. Donc, il est un traître politique. Il faut lui montrer qu’il ne représente rien en votant pour la coalition Wallu Sénégal».



Il demande aux jeunes de le concrétiser dans les urnes en allant voter contre la coalition Benno Bokk Yaakar, le 31 juillet prochain. Il leur demande d’aller retirer leurs cartes et de voter massivement pour la coalition Wallu Sénégal.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook