Ousmane Sonko avertit les opposants de Macky Sall: « Kufi fakastalu yangui Rebeuss »

Ousmane Sonko ne sera pas mardi au tribunal de Dakar pour assister au procès de Khalifa Sall. Il l’a fait savoir lors de l’émission Jano bi sur Sud Fm. Mais le leader du parti Pastef a précisé qu’il ne sera pas à Dakar.



Dans émission, Ousmane Sonko est revenu sur le procès du Maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall. « Depuis le début, je garde une position de principe parce que ce procès a montré beaucoup de choses. Je peux en citer deux ou trois. Le premier est l’instrumentalisation de la justice: Coumba am ndeye ak coumba amoule ndeye« . Selon lui, le président Sall a reçu des rapports qui ont incriminé d’autres hommes politiques soulignant des faits plus graves et il a cité le dossier de Petrotim et Cheikhou Omar Hann.



« Au moment où il a mis des dossiers sous son coude, il se précipite pour juger un opposant, c’est pour cela que je dis à cette opposition, Kufi faxastalu yagui Rebeuss…, » précise Ousmane Sonko



Senego