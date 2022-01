Ousmane Sonko en campagne dans la Casamance naturelle : Adèane accueille chaleureusement le leader de PASTEF

Dès les premières heures de la matinée, une foule de femmes et de jeunes a envahi la route nationale venant de Ziguinchor. Des villages Banghagha, Sidone et Aniack, ils étaient enthousiastes de recevoir un "fils du terroir", informe les proches de Sonko.



Cette commune qui regroupe une dizaine de villages, nous dit-on, constitue un enjeu important pour la Casamance et fait l'objet d'une forte pression foncière due à l'implantation du pôle agro-industriel du Sud.



C’est dans ce cadre que pour barrer la route aux prédateurs fonciers, Ousmane Sonko a invité les populations à voter massivement pour le candidat de la coalition Yewwi Askan Wi, Arouna Sonko.