Ousmane Sonko "ne rejoindra pas Macky Sall" et "descend" le Cese d'Idrissa Seck Dans un entretien accordé à Jeune Afrique, Ousmane Sonko, leader du Pastef s’est dit plus déterminé que jamais à tracer son propre sillon, loin des combines politiques dont la vie politique sénégalaise est coutumière. Ousmane Sonko a confié qu’il ne ralliera jamais la mouvance présidentielle.

« Nous laissons ces acteurs politiques pratiquer ces combinaisons, les combines, les calculs. Jamais vous n’entendrez dire que Ousmane Sonko et Pastef ont rejoint Macky Sall », a juré l’opposant, indiquant que le pouvoir ne se négocie pas, pas plus qu’il ne s’offre sur un plateau d’argent. « Il se conquiert par le combat politique. C’est faire preuve de légèreté, voire de naïveté, de penser que vous arriverez un jour au pouvoir parce que vous avez négocié », a soutenu Ousmane Sonko.



A la question de savoir s’il se considère toujours comme le chef de l’opposition après que Idrissa Seck a rejoint la mouvance présidentielle, il rétorque : « notre position de principe n’a pas changé. Nous ne voyons aucune pertinence de désigner formellement un chef de l’opposition comme cela a fait l’objet de négociations entre certains opposants et le pouvoir.



Nous ne sommes pas intéressés par ce statut inutile et budgétivore. Nous avons déjà suffisamment d’institutions inutiles au Sénégal, comme le Conseil économique social et environnemental et le Haut Conseil des collectivités territoriales qui ne servent à rien sinon à y caser des alliés politiques. Nous ne voulons être le chef de personne dans l’opposition ni que quiconque soit notre chef ».



