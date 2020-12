Ousmane Sonko rencontre Khalifa Sall: Une nouvelle alliance en vue ? Khalifa Sall, qui fait l’actualité après la sortie de Souleymane Jules Diop, a rencontré Ousmane Sonko. C’est ce dernier qui a vendu la mèche à travers sa page Facebook.

«J’ai eu, hier soir, une longue, instructive et prometteuse entrevue avec monsieur Khalifa Ababacar Sall, président du mouvement Taxawu Senegaal », a annoncé Ousmane Sonko sur sa page Facebook.



Barthélémy Dias était aussi présent lors de la rencontre entre Ousmane Sonko et Khalifa Sall.



C’est lui-même qui donne l’information non sans indiquer que les deux leaders politiques (Sonko et Khalifa Sall) « ont choisi ensemble de marcher vers l’essentiel ».



SeneCafeActu

